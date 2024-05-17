Суспільство

В американському Х’юстоні вирує сильний шторм: є загиблі

17 Травня 2024 09:56
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сша, негода
Ілюстративне фото / Getty Images

Вдруге за цей місяць сильні дощі обрушилися на південний схід Техасу, внаслідок чого загинуло щонайменше чотири людини, пошкоджені багатоповерхівки і знеструмлені понад 850 000 будинків і підприємств у районі Х’юстона.

Про це повідомляє АР.

Через шторм вулиці були затоплені, а дерева і лінії електропередач повалені по всьому регіону. За даними місцевої влади, швидкість вітру сягала 160 км/год. Негода повибивала вікна в готелях і офісних будівлях, спричинивши безлад у центрі міста.

Х’юстонський незалежний шкільний округ скасував заняття в п’ятницю для близько 400 000 учнів у всіх своїх 274 кампусах.

Влада також закликала мешканців залишатися по можливості вдома.

У двох головних аеропортах Х’юстона на короткий час були призупинені авіарейси. У Міжконтинентальному аеропорту ім. Буша був зафіксований сильний вітер зі швидкістю 96 км/год.

Близько 855 000 абонентів залишилися без електрики в окрузі Гарріс, де розташований Х’юстон, та навколо нього, всього в окрузі проживає понад 4,7 мільйона людей. Шторми перекинулися також на сусідню Луїзіану і залишили понад 170 000 споживачів без електроенергії.

Проблеми поширилися і на передмістя, а чиновники з надзвичайних ситуацій сусіднього округу Монтгомері назвали пошкодження ліній електропередач “катастрофічними” і попередили, що електропостачання може бути відключено на кілька днів.


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