Економіка

Усі блоки АЕС на підконтрольній території перейшли на максимальну потужність – Енергоатом

30 Грудня 2022 17:40
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АЕС, енергетика

Усі 9 блоків вітчизняних атомних електростанцій на підконтрольній державі території працюють на максимальній потужності. Про це повідомляє прес-служба ДП «НАЕК «Енергоатом».

«Сьогодні, 30 грудня 2022 року, всі 9 блоків вітчизняних атомних електростанцій на підконтрольній державі території працюють на максимальній наявній потужності та видають в українську енергосистему 7200 МВт», – йдеться у повідомленні.

У компанії запевняють, що фахівці Енергоатому працюють 24/7, щоб забезпечити українців світлом у святкові дні.

Як повідомлялося, 6 енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС зупинені, їхнє включення блокується загарбниками. Наразі ЗАЕС продовжує постійно споживати близько 100 МВт на власні потреби від енергосистеми України.


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Усі блоки АЕС на підконтрольній території перейшли на максимальну потужність – Енергоатом
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