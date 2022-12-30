Усі блоки АЕС на підконтрольній території перейшли на максимальну потужність – Енергоатом

Усі 9 блоків вітчизняних атомних електростанцій на підконтрольній державі території працюють на максимальній потужності. Про це повідомляє прес-служба ДП «НАЕК «Енергоатом».

«Сьогодні, 30 грудня 2022 року, всі 9 блоків вітчизняних атомних електростанцій на підконтрольній державі території працюють на максимальній наявній потужності та видають в українську енергосистему 7200 МВт», – йдеться у повідомленні.

У компанії запевняють, що фахівці Енергоатому працюють 24/7, щоб забезпечити українців світлом у святкові дні.

Як повідомлялося, 6 енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС зупинені, їхнє включення блокується загарбниками. Наразі ЗАЕС продовжує постійно споживати близько 100 МВт на власні потреби від енергосистеми України.