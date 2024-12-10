Упродовж 48 годин Макрон оголосить  ім’я нового прем’єра 

Президент Франції Еммануель Макрон після двогодинної зустрічі з лідерами основних політичних партій у Єлисейському палаці заявив, що призначить нового прем’єр-міністра протягом 48 годин. Він запевнив, що не планує розпускати парламент до завершення свого президентського терміну у 2027 році.

Про це повідомляє Le Monde

Переговори відбувалися за зачиненими дверима, без участі ультралівої партії “Нескорена Франція” та ультраправого “Національного об’єднання”. За словами одного з радників Макрона, політичні сили погодилися не покладатися на підтримку “Національного об’єднання” в ухваленні урядових рішень. Лідер екологічної партії Марін Тондельє підтримала таку позицію, наголосивши на важливості уникнення залежності від цієї сили.

Голова соціалістичної партії Олів’є Фор закликав призначити лівого прем’єр-міністра, здатного до компромісів. Лідер фракції республіканців Лоран Вокез висловив сподівання на політичну стабільність і збереження уряду, щоб уникнути частих кадрових змін.