Економіка

Уперше в історії Bitcoin досяг позначки в $80 000
10 Листопада 2024 15:08
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криптовалюта
Ілюстративне фото / Фото Bloomberg

Вартість Bitcoin продовжує зростати і сьогодні досягла нового історичного максимуму в $80 000, випливає з даних торгів, – за день криптовалюта зросла на 4,5%.

Bitcoin збільшив семиденний приріст до більш ніж 16% після тижня, коли ЗМІ оголосили республіканця Дональда Трампа переможцем президентських виборів у США.

Нагадаємо, 6 листопада вартість криптовалюти Bitcoin зросла на 9,26% і сягнула нового історичного максимуму, досягнувши позначки майже в $75 тисяч.

Уперше ціна Bitcoin перевищила позначку в $70 тисяч у ніч на 11 березня 2024 року.


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