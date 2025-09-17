        Суспільство

        Уночі зафіксували влучання ракет та 36 ударних БпЛА, – Повітряні Сили

        Федір Олексієв
        17 Вересня 2025 10:14
        Воїни зенітно-ракетної артбатареї 115 ОМБр / Фото: 115 окрема механізована бригада ЗСУ
        У ніч проти 17 вересня сили ППО знешкодили 136 зі 172 безпілотників, якими росіяни атакували Україну.

        Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

        “У ніч на 17 вересня (із 18.00 16 вересня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та зенітною керованою ракетою С-300 із Ростовської та Курської обл., 172-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків”, – йдеться у повідомленні.

        За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 136 ворожих БпЛА.

        Зафіксовано влучання ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях.

        Як повідомляла Укрзалізниця, внаслідок комплексної атаки ворога по підстанціях пасажирські поїзди одеського та дніпровського напрямку курсуватимуть із затримками.


