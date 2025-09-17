Росія завдала удару по підстанціях Укрзалізниці: багато поїздів затримується

Укргідрометцентр попередив про значні дощі та сильний вітер у низці регіонів України 17–18 вересня

Щодо міжнародних стиковок, зокрема в Хелмі й Перемишлі, то в УЗ заявили, що “вже на зв’язку” з диспетчерськими командами іноземних залізниць і координують пересадки, очікування поїздів і пришвидшений прикордонний контроль.

“Частина рейсів прямують зміненими маршрутами, вже задіяно 20 резервних тепловозів. Низку поїздів наші диспетчери зупиняли на безпечній відстані від зони ураження”, – йдеться у повідомленні.