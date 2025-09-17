Росія завдала удару по підстанціях Укрзалізниці: багато поїздів затримується

Російська армія здійснила комплексну атаку по підстанціях Укрзалізниці. Внаслідок знеструмлення затримуються поїзди одеського та дніпровського напрямку.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
“Частина рейсів прямують зміненими маршрутами, вже задіяно 20 резервних тепловозів. Низку поїздів наші диспетчери зупиняли на безпечній відстані від зони ураження”, – йдеться у повідомленні.
Повний перелік затримок можна переглянути за посиланням.
Щодо міжнародних стиковок, зокрема в Хелмі й Перемишлі, то в УЗ заявили, що “вже на зв’язку” з диспетчерськими командами іноземних залізниць і координують пересадки, очікування поїздів і пришвидшений прикордонний контроль.