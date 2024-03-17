Кримінал

Унаслідок обстрілу Бєлгорода одна людина загинула

17 Березня 2024 16:41
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Бєлгород
Бєлгород сьогодні / Фото з відкритих джерел

Унаслідок обстрілу Бєлгорода в неділю вдень одна людина загинула, ще 11 дістали поранення, повідомив у своєму телеграм-каналі губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

За його словами, під час атаки чоловік перебував на парковці і від отриманих ран він помер на місці ще до приїзду бригади швидкої допомоги. Ще 11 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

У найважчому стані перебуває жінка з осколковим пораненням грудної клітини, заявив Гладков.

Наслідки обстрілу Бєлгорода. Пошкоджено, зокрема, один із будинків біля ТЦ, що потрапив під удар 15 березня / Фото з відкритих джерел

Раніше сьогодні Міноборони Росії стверджувало, що близько близько 14.30 за московським часом над Бєлгородською областю збили сім безпілотників.


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