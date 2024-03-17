Унаслідок обстрілу Бєлгорода одна людина загинула

Унаслідок обстрілу Бєлгорода в неділю вдень одна людина загинула, ще 11 дістали поранення, повідомив у своєму телеграм-каналі губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.
За його словами, під час атаки чоловік перебував на парковці і від отриманих ран він помер на місці ще до приїзду бригади швидкої допомоги. Ще 11 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.
У найважчому стані перебуває жінка з осколковим пораненням грудної клітини, заявив Гладков.
Раніше сьогодні Міноборони Росії стверджувало, що близько близько 14.30 за московським часом над Бєлгородською областю збили сім безпілотників.