Умєров поспілкувався із віцепрем’єром оборони Польщі

Міністр оборони України Рустем Умєров у п’ятницю провів продуктивну телефонну розмову з віцепрем’єр–міністром нацоборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем та привітав його із призначенням на посаду.

Про це міністр написав у соцмережі Х.

Умєров під час розмови також надав Косяніку-Камишу оновлену інформацію про ситуацію на передовій та нещодавні терористичні атаки України з боку РФ.

«Вдячний за наміри Польщі посилити свою роль у коаліціях можливостей, що сприятиме безпеці Європи та національним інтересам Польщі», – написав очільник оборонного відомства.

Український міністр зазначив, що він запросив польського колегу здійснити візит до Києва.