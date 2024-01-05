Політика

Умєров поспілкувався із віцепрем’єром оборони Польщі

5 Січня 2024 12:51
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Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров у п’ятницю провів продуктивну телефонну розмову з віцепрем’єр–міністром нацоборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем та привітав його із призначенням на посаду.

Про це міністр написав у соцмережі Х.

Умєров під час розмови також надав Косяніку-Камишу оновлену інформацію про ситуацію на передовій та нещодавні терористичні атаки України з боку РФ.

«Вдячний за наміри Польщі посилити свою роль у коаліціях можливостей, що сприятиме безпеці Європи та національним інтересам Польщі», – написав очільник оборонного відомства.

Український міністр зазначив, що він запросив польського колегу здійснити візит до Києва.


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