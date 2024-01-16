Суспільство

Укрпошта відкрила голосування за кращу поштову марку 2023 року

16 Січня 2024 18:35
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укрпошта

Укрпошта відкрила голосування за кращу поштову марку 2023 року. До 21 січня можна проголосувати за одну з 10 художніх марок та обрати один з 8 поштових блоків.

Про це написав генеральний директор АТ “Укрпошта” Ігор Смілянський.

“Минулий рік був досить насиченим поштовими випусками. Ми і віддавали честь нашим захисникам, енергетикам та залізничникам, і відправляли в нокаут путлера, і увіковічнювали славу міст-героїв. А рік закінчили дуже теплим та трішки веселим випуском з новітнім образом святого Миколая та першою маркою в української Лаврі, що дуже резонує з тим настроєм, з яким хочеться почати 2024”, – написав гендиректор Укрпошти. 

Зазначив, що загалом за рік вийшло “18 особливих випусків”. Тож тепер потрібно обрати марку, яка стане “культовою” на кшталт марки із кораблем у 2022 році.

“До 21 січня включно, ми голосуватимемо за найкращу поштову марку серед 10 художніх марок та 8 поштових блоків року 2023. Голосуємо у коментарях на Facebook: “найкраща марка №…; найкращий блок №…”. Має вийти 2 номера, один на марку, інший – на блок, це важливо. 24 січня будуть відомі переможці, а їх автори – нагороджені”, – зазначив Ігор Смілянський.


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