Укренерго залучало аварійну допомогу з трьох країн через брак електроенергії

ЕК “Укренерго” увечері 22 листопада залучала аварійну допомогу зі Словаччини, Польщі та Румунії.

Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, передає Економічна правда.

“Укренерго було змушене вдатися до такого заходу, як аварійна допомога від країн сусідів. Ми взяли впродовж трьох вечірніх годин, коли споживання найбільше, аварійну допомогу зі Словаччини, Польщі та Румунії. І це допомогло нам сьогодні збалансувати нашу енергосистему”, – сказав Кудрицький.

За його словами, у наступні дні, доки зберігатиметься морозна погода, прогнозується дефіцит в енергосистемі.

Кудрицький зазначив, що енергосистема ще має резерви для збільшення обсягів генерації, однак в останні дні ситуативно вийшло в аварійний ремонт кілька енергоблоків. Кудрицький розраховує на їхнє швидке повернення у роботу, до того ж, очікується вихід із планових ремонтів ще частини енергоблоків електростанцій.