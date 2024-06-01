Укренерго: РФ завдала удару по енергооб’єктах у п’яти областях

Сьогодні вранці росіяни завдали нового удару по енергооб’єктах України. Є пошкодження обладнання на обʼєктах в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Аварійно-відновлювальні бороти почнуться після дозволу ДСНС, повідомили в Укренерго.

“3 березня це вже шоста масована комплексна ракетно-дронова атака проти цивільної енергетичної інфраструктури”, – йдеться у повідомленні компанії.

У ДТЕК повідомили про ураження двох своїх теплоелектростанцій.

“Суттєво пошкоджено обладнання”, – повідомили в компанії.