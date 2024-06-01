Економіка

Укренерго: РФ завдала удару по енергооб’єктах у п’яти областях

1 Червня 2024 08:30
читать на русском →
енергетика, ракетний удар
Франківські рятувальники ліквідовують пожежу спричинену обстрілом 1 червня 2024/ Фото ДСНС

Сьогодні вранці росіяни завдали нового удару по енергооб’єктах України. Є пошкодження обладнання на обʼєктах в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Аварійно-відновлювальні бороти почнуться після дозволу ДСНС, повідомили в Укренерго.

“3 березня це вже шоста масована комплексна ракетно-дронова атака проти цивільної енергетичної інфраструктури”, – йдеться у повідомленні компанії.

У ДТЕК повідомили про ураження двох своїх теплоелектростанцій.

“Суттєво пошкоджено обладнання”, – повідомили в компанії.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
1 Червня 2024 08:18

Вночі Росія завдала однієї з наймасштабніших повітряних атак на Україну
1 Червня 2024 08:43

Росія знов била по ДніпроГЕСу
1 Червня 2024 08:30

Укренерго: РФ завдала удару по енергооб’єктах у п’яти областях
31 Травня 2024 21:22

Опубліковані супутникові знімки ураженого російського нафтового термінала порту “Кавказ”
31 Травня 2024 16:38

Кабмін підвищив тариф на електроенергію
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГІН

Ми тут нормально
усі думки