“Укренерго”: По об’єктах енергосистеми випущено вже понад 1200 ракет та дронів

З жовтня 2022-го до березня 2023 року російські війська випустили понад 1200 ракет та дронів по об’єктах енергосистеми України, заявив в інтерв’ю українському журналу Forbes голова “Укренерго” Володимир Кудрицький.

За словами Кудрицького, українська енергосистема внаслідок цих обстрілів втратила близько 40-50% потужностей.

З цими труднощами “Укренерго” допомагають справлятися західні партнери України, від яких компанія отримала кредити та гранти на суму близько 600 млн. євро.

Серед цих донорів – Світовий банк. ЄБРР, USIAD та інші фінансові організації.

Багато коштів надходить і безпосередньо від європейських країн. Наприклад, уряд Нідерландів наприкінці минулого року виділив “Укренерго” грант у розмірі понад 70 млн євро – на відновлення та закупівлю обладнання.