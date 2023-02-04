Суспільство

Українським військовим почали по-новому виплачувати зарплатню

4 Лютого 2023 20:31
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військові, зарплатня

Від 1 лютого змінився порядок нарахування зарплати для військових. Зокрема, деяким бійцям збільшать виплати.

Про це повідомляє Military Media Center.

Деталі нових правил роз’яснив заступник начальника управління соціальної підтримки – начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати полковника Олег Рогаль.

Новий порядок виплат додаткової грошової винагороди діє для військовослужбовців Сил оборони та співробітників системи МВС. У постанові уряду мовиться, що додаткову грошову винагороду 30 та 100 тисяч гривень військовослужбовцям виплачуватимуть по-новому. Виплати залежатимуть від того, чи перебуває військовий в тилу або безпосередньо в зоні проведення бойових дій.

З 1 лютого винагороду у 100 тисяч гривень отримають військові, які беруть участь у бойових діях безпосередньо на лінії зіткнення. Ця сума не змінилась з минулого року.

Крім військовослужбовців, які воюють на фронті, 100 тисяч гривень отримають:

  • військовослужбовці ракетних військ і артилерії;
  • льотчики за час виконання польотів у районах ведення бойових дій;
  • моряки;
  • військові медики;
  • зенітно-ракетні війська і протиповітряні війська, які виконують завдання в районі проведення бойових дій.

Однак з 1 лютого збільшиться розмір щомісячної зарплати в середньому на 50%. Рогаль зазначив, якщо захисник отримував 13 тисяч, то з 1 лютого матиме понад 20 тисяч гривень, що становить понад 3 мінімальних зарплати.

На “передній” лінії військовослужбовець з мінімальним грошовим забезпеченням 20 тисяч гривень отримуватиме разом із додатковою нагородою 100 тисяч гривень — 120 тисяч гривень на місяць.

Також передбачена винагорода у розмірі 30 тисяч гривень. Її щомісяця отримуватимуть військовослужбовці, які входять до складу угруповань Сил оборони країни. Ті, що виконують бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами або розпорядженнями командирів військових частин.

Крім того, таку винагороду отримуватимуть:

  • бійці, які виконуватимуть завдання всебічного забезпечення угруповань Сил оборони,
  • військовослужбовці, які перебувають у підрозділах, що зараховані до складу резерву Головнокомандувача ЗСУ.

Однак слід зазначити, що 30 тисяч гривень будуть виплачуватися тільки за період виконання цих бойових спеціальних завдань.Натомість виплати не отримають військовослужбовці, які служать у військових частинах та підрозділах, які не входять до складу угруповань Сил оборони або резерву Головнокомандувача і перебувають поза фронтом.

Мовиться про навчальні центри, органи військового управління, тилові бази тощо.


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