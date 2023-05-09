Суспільство

Українські журналісти стали лауреатами Пулітцерівської премії за 2023 рік

9 Травня 2023 07:28
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журналіст

Лауреатами Пулітцерівської премії за 2023 рік стали троє українців. Як повідомляється на сайті комітету із присудження премії, у номінації “Журналістика” удостоєні відеожурналіст Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та відеопродюсер Василина Степаненко.

Військові репортери, кореспонденти Associated Press Мстислав Чернов та Євген Малолєтка знімали, зокрема, наслідки боїв в оточеному російськими військами Маріуполі. Їхні кадри були показані багатьма світовими ЗМІ.

У номінації “Міжнародний репортаж” за висвітлення військових злочинів російських військовослужбовців у Бучі премії було удостоєно газету The New York Times.

Пулітцерівська премія (Pulitzer Prize) – одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики та театру в США. Вона була заснована видавцем Джозефом Пулітцером, згідно з його заповітом у 1903 році.


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