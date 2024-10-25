Українські воїни написали Всеукраїнський радіодиктант у Суджі

Українські військові писали радіодиктант національної єдності не тільки в Україні, а й на Курщині.

Про це повідомляє оперативне командування “Захід”.

В ОК “Захід” розповіли, що тернопільські артилеристи традиційно (вже третій рік поспіль) пишуть Радіодиктант національної єдності в районах ведення бойових дій – на вогневих позиціях, біля гармат, бойових машин, на пунктах управління, навіть у шпиталі.

На деяких з оприлюднених прес-службою ОК світлинах можна побачити, що українські військові пишуть радіодиктант у Суджанському районі Курської області.