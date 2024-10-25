Суспільство

Українські воїни написали Всеукраїнський радіодиктант у Суджі
25 Жовтня 2024 15:56
читать на русском →

Українські військові писали радіодиктант національної єдності не тільки в Україні, а й на Курщині.

Про це повідомляє оперативне командування “Захід”.

В ОК “Захід” розповіли, що тернопільські артилеристи традиційно (вже третій рік поспіль) пишуть Радіодиктант національної єдності в районах ведення бойових дій – на вогневих позиціях, біля гармат, бойових машин, на пунктах управління, навіть у шпиталі.

На деяких з оприлюднених прес-службою ОК світлинах можна побачити, що українські військові пишуть радіодиктант у Суджанському районі Курської області.

Українські військові пишуть радіодиктант національної єдності / Фото: 44 ОАБр

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
25 Жовтня 2024 15:10

Зеленський відхилив візит Гутерріша до України через його участь у саміті БРІКС, – AFP 
25 Жовтня 2024 15:25

Правоохоронці затримали майже 20 адміністраторів Telegram-каналів про вручення повісток
25 Жовтня 2024 14:31

Сирський заперечив заяву Путіна про оточення українських військ в Курській області
25 Жовтня 2024 14:30

Шмигаль повідомив про затвердження плану протидії корупції у МСЕК
25 Жовтня 2024 13:14

27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій – Зеленський
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки