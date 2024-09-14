Політика

Українські війська прорвали кордон Росії на ще одній ділянці в Курській області
14 Вересня 2024 18:35
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курська операція
Бронетанкова колона ЗСУ рухається до населеного пункту Веселе, що знаходиться в тилу угруповання російських збройних сил / Скриншот відео

Збройним силам України вдалося прорвати оборону ЗС РФ на ще одній ділянці російсько-українського кордону в Курській області. Про це повідомили кілька українських військових каналів, зокрема канал підрозділу БПЛА Khorne, а також підтвердили z-військові.

Як стверджує Khorne, ЗСУ вдалося пройти на глибину «кількох кілометрів». Канал опублікував відео, де зафіксовано українську бронетанкову колону, яка рухається до населеного пункту Веселе, що знаходиться в тилу угруповання російських збройних сил.

Як пише «Рибарь», українські військові скористалися відволіканням значної частини сил на контрнаступальну операцію на рубежі Снагость – Вікторівка і атакували російські позиції на південь від Глушково. Їм вдалося зайняти село Новий шлях, зазначає «Рибарь» і підтверджує близький до прикордонних служб канал «Старший прикордонного загону». «Оперативно-бойова обстановка залишається важкою», – пише він: ЗСУ «активно знищують» російські БПЛА, що «ускладнює ведення розвідки» і роботу артилерії.

За даними z-каналів, українським військам вдалося подолати лінії укріплення, що складаються з «зубів дракона» і мінних полів. Останні ЗСУ розчищають за допомогою інженерної техніки, пише «Рибарь». «Тривають важкі бої. Найімовірніше, ЗСУ продовжать вводити тут у бій нові резерви, щоб розширити плацдарм», – зазначає екс-спікер парламенту “новоросії” Олег Царьов. Канал «Два майори» оцінює глибину просування ЗСУ від кордону з Сумською областю в 3 км – на такій відстані розташоване Веселе.

Підрозділ БПЛА Khorne, який підтримував операцію з прориву, стверджує, що під загрозою оточення опинилося угруповання російських строковиків чисельністю кілька тисяч осіб.


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