Газовики підключили перший в Україні біометановий завод

Регіональна газова компанія підключила до своїх мереж перший в Україні завод з виробництва біометану. Підприємство на рік вироблятиме близько 3 млн кубометрів газу, який споживатиме близько 1500 клієнтів – населення та промисловість.

Про це повідомили у прес-службі РГК.

Компанія відновила роботи з підключення біометанового заводу одразу після деокупації Чернігівської області у квітні минулого року. Весь процес підключення від видачі технічних умов до завершення будівництва тривав менш як 6 місяців. Для підприємства встановлено вузол обліку газу і газорегулювальне обладнання, яке укомплектовано найкращими технологічними рішеннями компаній Emerson, Pietro Fiorentini, FMG та Sick – світових лідерів газової галузі.

«Сьогодні розпочинається нова ера розвитку газу в Україні. У цьому проєкті РГК виступила як інвестняня: ми консультували, розробили проєктно-технічну документацію з підключення, технічні умови та виконали роботи з підключення до мережі, – говорить генеральний директор РГК Олексій Тютюнник. – Цей досвід ми можемо масштабувати в будь-якій області України. Адже Україна має величезний потенціал виробництва біометану на рівні з ЄС, де працює понад 1200 заводів потужністю 3,5 млрд куб м в рік».

Біометан, який виробляє підприємство, нічим не відрізняється від природного та одразу може споживатися домогосподарствами та промисловістю. Якість доочищеного метану контролюється потоковим хроматографом, а газорегулювальний пункт обладнаний пристроєм для відбору проб газу. На першому етапі газ надходитиме у мережу в осінньо-зимовий період. Після будівництва другої черги та кільцювання мереж подача стане цілорічною.