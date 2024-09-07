Українські дальні удари по Росії не змінять правила гри, наполягають у США

Міністр оборони США Ллойд Остін попередив у п’ятницю, що не існує «жодного засобу», який би переломив хід війни в Україні на користь Києва, після того, як президент Володимир Зеленський закликав Захід дозволити його військам використовувати зброю дальнього радіусу дії для удару по Росії.

Як пише Reuters, на черговій зустрічі союзників України на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині Зеленський повторив своє прохання до західних країн надати більше ракет дальнього радіусу дії і зняти обмеження на їхнє використання для ураження таких цілей, як аеродроми на території Росії.

Остін заявив, що Вашингтон і його союзники продовжуватимуть надавати потужну підтримку Україні у боротьбі з російським вторгненням, оголосивши про виділення ще 250 мільйонів доларів США на допомогу у сфері безпеки. Але, відповідаючи на запитання журналістів, глава Пентагону відкинув ідею про те, що нанесення глибоких ударів по території Росії західними озброєннями може змінити правила гри.

Він сказав, що Росія вже перемістила літаки, які запускають планерні бомби в Україні, за межі досяжності американських ракет ATACM.

«Немає жодної можливості, яка сама по собі буде вирішальною в цій кампанії», – сказав Остін журналістам наприкінці зустрічі.

Він також сказав, що Україна має власні можливості – такі як безпілотники – для ураження цілей на території Росії, які знаходяться поза межами досяжності ATACM і ракет Storm Shadow, що постачаються Великою Британією.

«У Росії багато цілей – велика країна, очевидно», – сказав Остін. «І Україна має багато можливостей з точки зору БПЛА та інших засобів для ураження цих цілей».

Серед інших внесків Німеччина пообіцяла поставити Києву додаткові 12 самохідних гаубиць, а Канада заявила, що планує надіслати 80 840 надлишкових малих неозброєних ракет класу «повітря-поверхня», а також 1300 боєголовок в найближчі місяці.

Зеленський вперше з’явився на зустрічі в Рамштайні у важливий момент війни, що триває вже 2,5 роки, зазначає Reuters.

Зеленський вже давно критикує союзників, які надали Україні зброю великої дальності, але заявили Києву, що не можуть використовувати її в глибині Росії, побоюючись спровокувати прямий конфлікт між Заходом і президентом Росії Володимиром Путіним. У своєму виступі в п’ятницю в Рамштайні Зеленський сказав: “Спроби Росії намалювати червоні лінії просто не працюють”.

Переговори в Німеччині відбулися в той час, коли американці готуються до президентських виборів у листопаді, які можуть мати серйозні наслідки для України».

Віце-президент Камала Гарріс, кандидат від Демократичної партії, пообіцяла підтримувати Україну, а колишній президент Дональд Трамп, кандидат від Республіканської партії, пообіцяв вирішити війну в Україні одразу після вступу на посаду за допомогою можливих мирних переговорів, які можуть вимагати від Києва поступки територій.

Трамп і багато його прихильників скептично ставляться до мільярдів доларів допомоги, які адміністрація Байдена вклала у військові зусилля України.

У Рамштайні Остін навів статистику втрат російських військ у цій війні: за його оцінками, понад 350 000 російських військовослужбовців були вбиті або поранені. Він сказав, що українські сили потопили, знищили або пошкодили 32 кораблі ВМФ Росії і відтіснили Чорноморський флот Росії далі на схід.

Зеленський заявив, що близько 6000 російських солдатів були вбиті або поранені під час наступу України на Курську область. «Сьогодні ми контролюємо територію площею понад 1300 квадратних кілометрів у Курській області, включаючи 100 населених пунктів», – сказав Зеленський, додавши, що значна частина цієї території була залишена російськими військами.

Але Москва також обстрілює міста по всій Україні ракетами і безпілотниками в ході одних з найбільших своїх атак з моменту вторгнення в Україну в лютому 2022 року. «Кількість систем протиповітряної оборони, які ще не були доставлені, значна», – сказав Зеленський.