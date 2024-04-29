Українців попереджають про нову шахрайську схему, спрямовану на крадіжку акаунтів WhatsApp.

“Зловмисники розсилають повідомлення в WhatsApp, закликаючи проголосувати за електронну петицію про присвоєння звання «Герой України» посмертно військовослужбовцям ЗСУ. Повідомлення містять посилання на фейковий сайт, який імітує офіційну вебсторінку “Електронних петицій”, – йдеться у повідомленні команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

Алгоритм дій шахраїв наступний:

Користувач переходить за посиланням у фейковому повідомленні.

На фейковому сайті пропонується ввести номер телефону та отримати код.

Користувач вводить код у WhatsApp, щоб “додати довірений пристрій”.

Зловмисники отримують доступ до акаунту WhatsApp користувача.

“Як наслідок, зловмисники можуть читати ваші повідомлення, бачити ваші фото та відео, а також надсилати повідомлення від вашого імені”, — йдеться у повідомленні.

Рекомендації Держспецзв’язку щодо того, як захиститися:

Не переходьте за посиланнями в підозрілих повідомленнях WhatsApp.

Перевіряйте доменне ім’я сайту, перш ніж вводити будь-які дані. Офіційна сторінка “Електронних петицій” розміщена за адресою: https://petition.president.gov.ua/.

Ніколи не вводьте код, отриманий через SMS, на сторонніх сайтах.

Ставтеся критично до будь-яких закликів перейти за посиланням чи відсканувати QR-код.

Налаштуйте двофакторну автентифікацію.

У разі виявлення підозрілої активності потрібно звернутися в CERT-UA за електронною адресою [email protected] або телефоном +38 (044) 281-88-25.