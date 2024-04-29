Кримінал

Українців попереджають про нову шахрайську схему

29 Квітня 2024 13:52
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шахраї
Ілюстративне фото / Getty Images

Українців попереджають про нову шахрайську схему, спрямовану на крадіжку акаунтів WhatsApp.

“Зловмисники розсилають повідомлення в WhatsApp, закликаючи проголосувати за електронну петицію про присвоєння звання «Герой України» посмертно військовослужбовцям ЗСУ. Повідомлення містять посилання на фейковий сайт, який імітує офіційну вебсторінку “Електронних петицій”, – йдеться у повідомленні команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

Алгоритм дій шахраїв наступний:

  • Користувач переходить за посиланням у фейковому повідомленні.
  • На фейковому сайті пропонується ввести номер телефону та отримати код.
  • Користувач вводить код у WhatsApp, щоб “додати довірений пристрій”.
  • Зловмисники отримують доступ до акаунту WhatsApp користувача.

“Як наслідок, зловмисники можуть читати ваші повідомлення, бачити ваші фото та відео, а також надсилати повідомлення від вашого імені”, — йдеться у повідомленні.

Рекомендації Держспецзв’язку щодо того, як захиститися:

  • Не переходьте за посиланнями в підозрілих повідомленнях WhatsApp.
  • Перевіряйте доменне ім’я сайту, перш ніж вводити будь-які дані. Офіційна сторінка “Електронних петицій” розміщена за адресою: https://petition.president.gov.ua/.
  • Ніколи не вводьте код, отриманий через SMS, на сторонніх сайтах.
  • Ставтеся критично до будь-яких закликів перейти за посиланням чи відсканувати QR-код.
  • Налаштуйте двофакторну автентифікацію.

У разі виявлення підозрілої активності потрібно звернутися в CERT-UA за електронною адресою [email protected] або телефоном +38 (044) 281-88-25.


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