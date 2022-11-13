Українці за кілька годин розкупили 1000 квитків до Херсона та окупованих міст

Всього за кілька годин 1000 залізничних квитків продано до Сімферополя, Донецька, Луганська, Маріуполя та Херсона.

Про це повідомив міністр цифрової транформації України Михайло Федоров.

Сьогодні UNITED24 разом з «Укрзалізницею» запустили продаж благодійних квитків на перші рейси до українських міст. Квиток можна зберігати як символ віри в те, що вся Україна буде звільнена. А скористатися — одразу після деокупації.

“За декілька годин від старту продали 1000 квитків! І лідер продажу не Херсон, куди потяг вирушить вже найближчим часом. А Сімферополь. Ось така міцна віра в український Крим”, – написав Федоров.

За кошти від продажів квитків закуплять автівки, що допоможуть сполучити міста та селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.

Рейси буде здійснювати легендарний «Потяг до перемоги», розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях.