Суспільство

Українці масово записуються в Український легіон в Польщі − Сікорський
11 Липня 2024 08:55
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польща
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Для участі в Українському легіоні – новому добровольчому військовому підрозділі в Польщі вже зареєструвалися декілька тисяч осіб.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна“.

На заході NATO Public Forum у межах саміту Альянсу у Вашингтоні Сікорський розповів, що у Польщі починають готувати першу українську бригаду, яка складається з добровольців.

Глава МЗС додав, що нині у Польщі проживає до мільйона українців обох статей і багато з них готові служити.

“І кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі в цьому призові. І що цікаво, багато хто з них справді хоче служити й рятувати своїх співвітчизників, але вони кажуть: ми не хочемо бути відправленими в бій, не будучи належно навченими та екіпірованими”, – зазначив Сікорський.

Він додав, що Польща займатиметься навчанням та екіпіруванням, щоб згодом добровольців відправити до України як підрозділ, але з правом повернення до Польщі після проходження ротації.

На думку Сікорського, якби так вчинила кожна європейська країна, то “в України було б кілька бригад”.


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