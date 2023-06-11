Україна звільнила з полону 95 військових

Серед звільнених з полону 51 представник ЗСУ (зокрема 15 тероборонців), 29 нацгвардійців, 11 прикордонників, четверо військових моряків.

Про це написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

“Обмін полоненими. Повертаємо додому 95 наших людей. У списку воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів. Серед звільнених є військові з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, захисники «Азовсталі». Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на «Азовсталь»” – написав він.

Єрмак розповів, що команда продовжує виконувати задачу Президента України Володимира Зеленського «повернути всіх».

“Я вдячний нашій команді, Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за роботу 24/7. Вона триватиме до того дня, коли в Україну повернеться останній полонений українець”, – написав Єрмак.