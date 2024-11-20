Україна вперше вдарила по території РФ британськими ракетами Storm Shadow, – Bloomberg 

Збройні сили України вперше застосували британські крилаті ракети по військових об’єктах на території Росії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на західного чиновника, знайомого з цим питанням.

Як пише видання, удари ракетами Storm Shadow були схвалені у відповідь на розгортання Росією північнокорейських військ у війні проти України. Цей крок Москви уряд Великої Британії розцінив як ескалацію конфлікту.

Раніше повідомлялось, що на 1000 день війни Україна завдала удару по російській території за допомогою американських ракет ATACMS.

Про удар і дозвіл бити по Росії натякнув і президент Володимир Зеленський, але не дав чіткої відповіді. Хоча з його заяви виглядає, що США все таки надали дозвіл на використання ATACMS в Росії.