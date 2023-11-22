Суспільство

Україна вперше увійшла до Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

22 Листопада 2023 19:19
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ЮНЕСКО

Україну 22 листопада вперше обрали до складу Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це відбулося на 24-й сесії Генеральної асамблеї країн — учасниць Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП).

Міністерство додає, що в липні 2022 року Україна подавала свою кандидатуру до цього комітету на період 2023–2027 років.

Україна ще у 1988 році ратифікувала Конвенцію про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини від 1972 року. Саме на цій конвенції базується статус об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Крім того, конвенція передбачає зобов’язання держави, яка має культурну і природну спадщину, а також сприяє міжнародній співпраці з питань її охорони. Кожна держава — сторона конвенції зобов’язана не завдавати шкоди спадщині, яка розміщена на території інших держав-сторін.


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