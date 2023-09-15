Україна відправляє весь видобутий уран до Канади

“Енергоатом” відправив першу партію видобутого в Україні урану канадському стратегічному партнеру.

Про це повідомляє пресслужба “Енергоатому”.

Першу партію українського урану, видобутого на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті (СхідГЗК), вже відправили до Канади, де на потужностях компанії САМЕСО український уран використовуватимуть для виробництва ядерного палива на потреби вітчизняних АЕС.

“Угода з нашим стратегічним партнером компанією CAMECO передбачає постачання всього обсягу урану, що видобувається на СхідГЗК, до Канади та подальшу його конверсію в природний гексафторид урану (UF6). Такий процес необхідний для підготовки до відправлення його на збагачення до наших інших стратегічних партнерів – компанії URENCO (Велика Британія), а потім – до компанії Westinghouse вже для виробництва ядерного палива. Ці процеси переробки ядерного матеріалу поки що недоступні в Україні. Але ми працюємо над створенням відповідних потужностей”, – наголосив президент ДП “НАЕК “Енергоатом” Петро Котін.

Наразі спецтранспорт з ураном пересувається Європою.