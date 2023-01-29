Україна стала найзамінованішою країною у світі, – Sky News

Україна станом на січень 2023 року стала найзамінованішою країною у світі. Ситуація – гірша, аніж у Сирії чи Афганістані, повідомляє Sky News.

За однією оцінкою, понад 40% території країни забруднено мінами, тому Україна зараз вважається найбільш замінованою країною у світі.

Щойно звільнені міста залишаються небезпечними ще довго після того, як останні російські війська були витіснені, коли українські захисники виявляли розтяжки та міни-пастки, а також протитанкову вибухівку, готову до детонації.

Міжнародне право забороняє та обмежує використання різних мін, особливо тих, які призначені для ураження людей, але росіяни нехтують всіма цими правилами.

В Україні окупантами було розгорнуто широкий спектр мін, у тому числі такі, які ніколи раніше не зустрічалися в боях. На нашій землі трапляються протитанкові міни, протипіхотні міни, міни-пастки, багато боєприпасів, що не вибухнули, касетні боєприпаси.

Розмінування України – буде клопіткий і смертоносний процес, який триватиме багато років, щоб знезаразити кожен дюйм української землі.

На жаль, після кривавого конфлікту український краєвид буде спотворений шрамами і пронизаний мінами, які створюють смертельну загрозу для мирного населення. І вона існуватиме ще довго після закінчення війни.