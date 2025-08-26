        Економіка

        Україна спробує продати Одеський припортовий завод

        Федір Олексієв
        26 Серпня 2025 21:13
        Одеський припортовий завод / Фото з Facebook заводу
        Одеський припортовий завод / Фото з Facebook заводу

        Кабінет Міністрів ухвалив рішення про приватизацію Одеського припортового заводу, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

        За її словами, державний пакет акцій виставлять на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 млрд грн.

        Свириденко нагадала, що ОПЗ — один із найбільших хімічних комплексів України. До початку повномасштабної війни він виробляв аміак і карбамід, а також експортував добрива.

        З 2022 року основне виробництво зупинили, підприємство працювало частково: забезпечувало киснем і азотом критичні потреби та виконувало функції портового хабу.

        “Підприємство має відновити повноцінну роботу. Це можливо лише через залучення приватного власника та інвестицій”, – підкреслила вона.


