Україна повернула з полону РФ 12 українців

Серед українців, яких повернули з російського полону — п’ятеро важкопоранених, повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Загалом з неволі звільнено 12 українців: 10 військових і двоє цивільних.

Десятеро оборонців належать до солдатського та сержантського складу. Вони були захоплені в полон, зокрема, у боях біля Бахмута, сіл Опитного та Оріхово-Василівки на Донеччині, поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині. Також повернуто двох цивільних, яких агресор утримував як заручників: із села Липці Харківської області та Маріуполя.

Звільнені військові належать до Збройних Сил України, зокрема, 518 окремого батальйону спеціального призначення, 25-тої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 93-тьої окремої механізованої бригади “Холодний Яр”, 56-тої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, 57-го окремого стрілецького батальйону.