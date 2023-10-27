Україна повернула тіла 50 полеглих захисників

Україні вдалося повернути тіла 50 загиблих захисників.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими.

“27 жовтня, за результатами проведення репатріаційних заходів, українській стороні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла 50 загиблих оборонців України”, — мовиться у повідомленні.

Як зазначається, ЗСУ забезпечать “належне та безпечне перевезення репатрійованих для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам з метою організації й проведення слідчих дій та судових експертиз”.