Суспільство

Україна повернула тіла 50 полеглих захисників

27 Жовтня 2023 17:36
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війна

Україні вдалося повернути тіла 50 загиблих захисників.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими.

“27 жовтня, за результатами проведення репатріаційних заходів, українській стороні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла 50 загиблих оборонців України”, — мовиться у повідомленні.

Як зазначається, ЗСУ забезпечать “належне та безпечне перевезення репатрійованих для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам з метою організації й проведення слідчих дій та судових експертиз”.


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