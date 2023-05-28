Політика

Україна планує ввести санкції проти Ірану на 50 років 

28 Травня 2023 14:01
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санкції, іран

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови щодо запровадження на 50 років санкцій проти Ірану.

Про це йдеться в проєкті постанови про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня 2023 року “Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран”.

Згідно з документом, санкції проти ісламської Республіки Іран застосовують терміном на 50 років та включають повну заборону торговельних операцій, зупинку транзиту ресурсів, польоти та перевезення на території України та запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану.

Реалізація та моніторинг виконання санкцій має здійснюватись Кабіном,  Службою безпеки, Службу зовнішньої розвідки, Нацбанком та іншими компетентними держорганами. 

Також пропонується заборонити здійснення будь-яких інвестицій в Іран та передачу резидентами технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності.

Крім того, пропонується зупинити електронних платіжних засобів (зокрема, переказів, здійснення розрахунків та видачі готівки), емітованих резидентами Ісламської республіки Іран. 

Також Нацбанку забороняється реєстрація міжнародної платіжної системи, оператором якої є Іран.


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