Україна підтвердила отримання високоточних ракет Brimstone 2

Міністерство оборони України підтвердило, що Велика Британія надала Україні високоточні ракети Brimstone 2.

““У рамках свого пакету допомоги Велика Британія надала Збройним Силам України високоточні ракети Brimstone 2. Ця допомога відіграла вирішальну роль у стримуванні агресії росії.” – Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії”, – йдеться у повідомленні українського міністерства в Twitter.

🇬🇧 🇺🇦 "У рамках свого пакету допомоги Велика Британія надала Збройним Силам України високоточні ракети Brimstone 2. Ця допомога відіграла вирішальну роль у стримуванні агресії росії." – Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. pic.twitter.com/EsUdrgbqjf — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) November 28, 2022

Про те, що Великобританія передала Україні вдосконалену модель високотехнологічної ракети із системою лазерного самонаведення Brimstone, дальність польоту якої вдвічі більша, ніж попередньої версії, минулого тижня написало видання The Telegraph.

Як писало видання, Британія вперше передала Україні ракети Brimstone першого покоління близько шести місяців тому, але на відеозаписі, опублікованому Королівськими військово-повітряними силами, видно, як досконаліша модель готується до транспортування.

Ракети Brimstone 2 зазвичай запускаються з винищувачів, проте українські війська використовують як пускову платформу модифіковані вантажівки. Вартість однієї ракети оцінюють у 175 тисяч фунтів стерлінгів. Вони призначені в основному для ураження наземних цілей, у тому числі транспортних засобів, що рухаються з великою швидкістю.

Як писав The Telegraph, Brimstone можуть самостійно вибирати більш відповідну мету із заздалегідь запрограмованого списку за допомогою високочастотного радара, не вражаючи при цьому цивільні транспортні засоби або менш важливу військову техніку противника.