Україна підписала меморандум із виробником систем IRIS-T: наскільки стане більше ракет для ППО

Міністерство оборони України підписало меморандум про взаєморозуміння з німецькою компанією Diehl Defence, яка виробляє системи IRIS-T – важливу частину протиповітряного щита України.
Про це повідомили в Міноборони.
Меморандум передбачає збільшення постачання ракет і систем протиповітряної оборони втричі.
“Захист українського неба та міст – наш пріоритет. Підписана угода відкриває шлях до великих індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української протиповітряної оборони”, – зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.
Міністр оборони відзначив важливість кроків назустріч Україні провідних світових оборонних компаній.
“Вільний світ – на нашому боці, і разом ми відкриваємо нові можливості для посилення оборони”, – йдеться в повідомленні.