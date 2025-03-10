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Україна підписала меморандум із виробником систем IRIS-T: наскільки стане більше ракет для ППО
10 Березня 2025 07:49
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Україна підписала меморандум із компанією Diehl Defence, яка є виробником систем IRIS-T / Фото: Міноборони
Україна підписала меморандум із компанією Diehl Defence, яка є виробником систем IRIS-T / Фото: Міноборони

Міністерство оборони України підписало меморандум про взаєморозуміння з німецькою компанією Diehl Defence, яка виробляє системи IRIS-T – важливу частину протиповітряного щита України.

Про це повідомили в Міноборони.

Меморандум передбачає збільшення постачання ракет і систем протиповітряної оборони втричі.

“Захист українського неба та міст – наш пріоритет. Підписана угода відкриває шлях до великих індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української протиповітряної оборони”, – зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.

Міністр оборони відзначив важливість кроків назустріч Україні провідних світових оборонних компаній.

“Вільний світ – на нашому боці, і разом ми відкриваємо нові можливості для посилення оборони”, – йдеться в повідомленні.

Підписання меморандуму з виробником систем IRIS-T / Фото: Міноборони

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