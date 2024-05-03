Україна піднялася в рейтингу свободи преси

Україна посіла 61 місце в “Індексі свободи преси” міжнародної правозахисної організації “Репортери без кордонів”, піднявшись за рік на 18 позицій – з 79 на 61 місце.

Про це йдеться у відповідному рейтингу на сайті організації.

Підвищення позиції України в рейтингу відбулося завдяки покращенню двох показників: безпеки, тобто менше вбитих журналістів за рік, і політичної ситуації.

Лідерами у світовому рейтингу стали Норвегія, Данія, Швеція, Нідерланди, Фінляндія, Естонія, Португалія та Ірландія. Це єдині країни світу, які продемонстрували цього року “добрі” показники свободи слова.