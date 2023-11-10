Політика

Україна отримуватиме менше пакетної допомоги – Пентагон

10 Листопада 2023 07:07
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пентагон, сша, допомога, україна

США продовжать у найближчій перспективі виділяти пакети оборонної допомоги Україні у межах президентських повноважень (PDA), вони просто стануть меншими. При цьому Пентагон закликає Конгрес ухвалити додаткове фінансування якомога скоріше.

Про це повідомила заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх, “Укрінформ

“Ми продовжимо передавати пакети, вони просто стають меншими. Тож ми дуже просимо Конгрес ухвалити запит із додатковими асигнуваннями, який надіслав президент, аби ми могли надалі задовольняти потреби України на полі бою”, – сказала представниця Пентагону.

Вона уточнила оцінки, озвучені напередодні Білим домом, зауваживши, що США вже використали понад 95% із загальної суми $62,3 млрд, які були виділені на підтримку України від початку повномасштабного вторгнення РФ. Сінгх нагадала, що адміністрація вже використала всі фонди Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI) та має в резерві ще близько $1 млрд на пакети PDA.

Крім того, за її словами, Україна покладається на підтримку інших країн: “Минулого місяця ми мали зустріч контактної групи (у форматі “Рамштайн” – ред.), у середині листопада буде ще одне засідання Контактної групи з питань оборони України. Союзники й партнери продовжують підтримувати Україну, ми продовжуємо підтримувати Україну тим, що їй потрібно в боротьбі”.


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