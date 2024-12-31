Україна отримає від Італії 13 млн євро на підтримку енергетики 

Італія заявила про виділення 13 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України за дорученням міністра закордонних справ Антоніо Таяні.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Італії.

У МЗС Італії підкреслили, що це рішення є важливим кроком у відновленні енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських обстрілів.

“Цей внесок, який є одним із найбільших, наданих окремою країною, сприятиме стабілізації електропостачання для мільйонів українців, які постраждали від війни”, – зазначили у відомстві.

Італія таким чином підтверджує свою незмінну підтримку стійкості енергетичної системи України.

“Цей крок є вирішальним у період, коли Україна стикається з постійними атаками на свою енергетичну інфраструктуру. Внесок також демонструє ефективність Фонду у швидкому наданні необхідного обладнання”, – йдеться у заяві.

Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року за ініціативи Міненерго України та Європейської комісії.