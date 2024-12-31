Економіка

Україна отримає від Італії 13 млн євро на підтримку енергетики 
31 Грудня 2024 13:38
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італія, україна
Прапор Італії / Фото з відкритих джерел

Італія заявила про виділення 13 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України за дорученням міністра закордонних справ Антоніо Таяні.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Італії.

У МЗС Італії підкреслили, що це рішення є важливим кроком у відновленні енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських обстрілів.

“Цей внесок, який є одним із найбільших, наданих окремою країною, сприятиме стабілізації електропостачання для мільйонів українців, які постраждали від війни”, – зазначили у відомстві.

Італія таким чином підтверджує свою незмінну підтримку стійкості енергетичної системи України.

“Цей крок є вирішальним у період, коли Україна стикається з постійними атаками на свою енергетичну інфраструктуру. Внесок також демонструє ефективність Фонду у швидкому наданні необхідного обладнання”, – йдеться у заяві.

Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року за ініціативи Міненерго України та Європейської комісії.


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