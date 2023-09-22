Україна отримала від Данії танки Leopard 1 з дефектами

У 12 з 20 переданих Україні танків Leopard 1A5 є дефекти.

Про це мовиться в пояснювальній записці міністра оборони Данії Троелса Лунда Поульсена, повідомляє агентство TV2.

Як зазначають журналісти, глава данського МО визнав, що у 10 танках, які вже перебувають на території України, є низка несправностей. За його словами, їх вже усувають військовослужбовці ЗСУ.

Окрім цього, Поульсен поінформував, що ще 10 танків Leopard 1A5 наразі стоять у Польщі та два з них мають “серйозні дефекти”.

Агентство вказує, що в Україні немає інженерів, які б могли виправити такі несправності, тому німецька компанія FFG, що відповідає за відновлення танків у Німеччині, розпочне ремонт вже наступного тижня.

Раніше стало відомо, що Україна відмовилась приймати партію з 10 танків Leopard 1A5 від Німеччини, заявивши, що вони потребують ремонту, а техніків і запчастин для цього в української сторони немає.