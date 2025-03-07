Україна отримала перший багатомільйонний транш від Британії, забезпечений доходами від російських активів

Україна отримала від Великої Британії перший транш, забезпечених доходами від заморожених російських активів. Йдеться про 752 млн фунтів стерлінгів, які надійшли у межах ініціативи G7 ERA.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, ці кошти будуть спрямовані на зміцнення обороноздатності України.

“Сьогодні ми отримали 752 млн фунтів у межах ініціативи G7 ERA. Кошти спрямуємо на зміцнення української обороноздатності. Дякую Уряду Великої Британії та нашим партнерам з G7 за механізм, який примушує російські кошти працювати на Україну”, – зазначив прем’єр.

Шмигаль також розраховує що всі активи РФ у майбутньому будуть конфісковані й передані на користь нашої держави