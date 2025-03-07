Економіка

Україна отримала перший багатомільйонний транш від Британії, забезпечений доходами від російських активів
7 Березня 2025 14:07
читать на русском →
Британський фунт / Фото: REUTERS
Британський фунт / Фото: REUTERS

Україна отримала від Великої Британії перший транш, забезпечених доходами від заморожених російських активів. Йдеться про 752 млн фунтів стерлінгів, які надійшли у межах ініціативи G7 ERA.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, ці кошти будуть спрямовані на зміцнення обороноздатності України.

“Сьогодні ми отримали 752 млн фунтів у межах ініціативи G7 ERA. Кошти спрямуємо на зміцнення української обороноздатності. Дякую Уряду Великої Британії та нашим партнерам з G7 за механізм, який примушує російські кошти працювати на Україну”, – зазначив прем’єр.

Шмигаль також розраховує що всі активи РФ у майбутньому будуть конфісковані й передані на користь нашої держави


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
7 Березня 2025 11:52

Довіра до Зеленського зросла на тлі загострення відносин між Україною та США
7 Березня 2025 15:11

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу пошкоджено енергетичний обʼєкт ДТЕК
7 Березня 2025 14:50

Удар Росії по саркофагу ЧАЕС: у Міндовкілля заявили про ліквідацію надзвичайної ситуації
7 Березня 2025 13:29

У Рівному затримали жінку, яка планувала підірвати ТЦК
7 Березня 2025 13:09

Росіяни намагаються прорватися в бік траси Юнаківка – Суджа, у них є успіхи
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
усі думки