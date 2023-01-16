Економіка

Україна очікує на €3 млрд від ЄС вже цього тижня

16 Січня 2023 12:56
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кредит

Україна цього тижня отримає перший транш у розмірі €3 мільярди у межах програми макрофінансової допомоги на €18 мільярдів.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

“Україна та ЄС щойно підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання €18 млрд макрофінансової допомоги. Цього тижня очікуємо отримати транш у розмірі €3 млрд”, – написав Шмигаль.

Шмигаль подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та віцепрезиденту Єврокомісії Валдісу Домбровскісу, який також підтвердив інформацію про перерахування першого траншу Україні цього тижня.

«Маю за честь підписати Меморандум про взаєморозуміння з боку ЄС щодо надання Україні європейського фінансування у 2023 році до €18 мільярдів у вигляді позик. Перша виплата у розмірі €3 мільярди буде здійснена пізніше цього тижня. Це дозволить Україні закривати найнагальніші потреби, маючи стабільне надходження коштів упродовж року», – написав Домбровскіс у Твіттері.


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Україна очікує на €3 млрд від ЄС вже цього тижня
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