Україна найближчим часом отримає від Франції дрони-камікадзе

Найближчими тижнями Франція передасть в Україну власні дрони-камікадзе.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лікорню та показав відео випробувань нового ударного БПЛА.

“Успішне випробування першого французького боєприпасу з дистанційним керуванням, який ще називають дроном-камікадзе. Відвоювання суверенітету над цим ключовим для наших військ сегментом менш ніж за два роки”, – йдеться у дописі міністра.