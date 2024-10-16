Україна найближчим часом отримає від Франції дрони-камікадзе

Найближчими тижнями Франція передасть в Україну власні дрони-камікадзе.
Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лікорню та показав відео випробувань нового ударного БПЛА.
“Успішне випробування першого французького боєприпасу з дистанційним керуванням, який ще називають дроном-камікадзе. Відвоювання суверенітету над цим ключовим для наших військ сегментом менш ніж за два роки”, – йдеться у дописі міністра.
Succès des essais de la première munition télé opérée – aussi appelée drone kamikaze – française.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 16, 2024
Reconquête de souveraineté sur ce segment clé pour nos armées, en moins de deux ans.
Livraisons à l'Ukraine et à nos forces dans les prochaines semaines. pic.twitter.com/QfewB0gIAm