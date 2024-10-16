Техно

Україна найближчим часом отримає від Франції дрони-камікадзе
16 Жовтня 2024 12:25
читать на русском →
допомога, франція
Франція провела випробування свого першого дрона-камікадзе / Кадр з відео

Найближчими тижнями Франція передасть в Україну власні дрони-камікадзе.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лікорню та показав відео випробувань нового ударного БПЛА.

“Успішне випробування першого французького боєприпасу з дистанційним керуванням, який ще називають дроном-камікадзе. Відвоювання суверенітету над цим ключовим для наших військ сегментом менш ніж за два роки”, – йдеться у дописі міністра.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
16 Жовтня 2024 15:37

Шольц заявив про готовність поговорити з Путіним
16 Жовтня 2024 15:17

На півночі Молдови знайшли уламки “снаряда”
16 Жовтня 2024 12:45

Зеленський у Раді представив план перемоги: з яких пунктів він складається?
16 Жовтня 2024 12:03

СБУ затримала одного з керівників департаменту безпеки “Укренерго”
16 Жовтня 2024 11:46

На Майдані Незалежності відбулася акція на підтримку полонених та зниклих військових
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
Костянтин НЕМІЧЕВ

РЕЙДИ ТЦК. Гарна чи погана ініціатива?
Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
усі думки