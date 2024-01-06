УІНП хоче перейменувати Павлоград, місцева влада – проти

На Дніпропетровщині розгорілася дискусія щодо перейменування Павлограда. За висновком Українського інституту національної пам’яті (УІНП), топонім підпадає під дію законодавства про деколонізацію, бо пов’язаний з іменем сина російської імператриці Катерини ІІ Павла І.

Однак місцева влада з цим не погоджується й вимагає надати документи, які б підтверджували цю версію. У міськраді заявляють, що назва міста пов’язана з апостолом Павлом і навіть у 2022 році перенесли святкування Дня міста на другу суботу липня, що наближене до 12 липня, коли за юліанським календарем відзначають День апостолів Петра й Павла.

У листопаді 2023 року в Павлограді організовували онлайн-опитування містян щодо перейменування. Більшість (82,9% ) висловлюються за те, щоб залишити назву Павлоград.