Кримінал

Ухилянти намагалися втекти з України, скориставшись каретою швидкої допомоги

4 Квітня 2023 18:05
19
читать на русском →

На Закарпатті вигадали новий спосіб переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Як повідомили в ДПСУ, для перевезення втікачів місцевий житель разом із фельдшером використовували автомобіль швидкої допомоги. З увімкненими проблисковими маячками організатори схеми перетинали пости та доставляли своїх «пацієнтів» у потрібне місце. Далі ті переходили кордон самостійно.

Мешканців Київської області та Запоріжжя мали доставити на українсько-словацький кордон у районі населеного пункту Стужиця Ужгородського району.

У ході обшуків прикордонники виявили у них 6 тисяч доларів, які ухилянти заплатили за переправку.

Прикордонники затримали фельдшера під час спроби переправлення військовозобов’язаних. Його спільника розшукують.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Квітня 2023 18:25
3

З початку доби Сили оборони відбили 45 ворожих атак. В епіцентрі – Бахмут та Мар’їнка
4 Квітня 2023 18:50
1

Вбивство Татарського: Дар’ю Трепову заарештували на два місяці
4 Квітня 2023 18:37
8

Повний комплекс робіт із розмінування України коштуватиме $37,4 млрд
4 Квітня 2023 17:55
23

СБУ встановила трьох російських військових, які зґвалтували українську жінку
4 Квітня 2023 16:34
15

Рада хоче надати право демобілізуватися військовим, які втратили на війні близьких
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
усі думки