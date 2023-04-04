Ухилянти намагалися втекти з України, скориставшись каретою швидкої допомоги

На Закарпатті вигадали новий спосіб переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Як повідомили в ДПСУ, для перевезення втікачів місцевий житель разом із фельдшером використовували автомобіль швидкої допомоги. З увімкненими проблисковими маячками організатори схеми перетинали пости та доставляли своїх «пацієнтів» у потрібне місце. Далі ті переходили кордон самостійно.

Мешканців Київської області та Запоріжжя мали доставити на українсько-словацький кордон у районі населеного пункту Стужиця Ужгородського району.

У ході обшуків прикордонники виявили у них 6 тисяч доларів, які ухилянти заплатили за переправку.

Прикордонники затримали фельдшера під час спроби переправлення військовозобов’язаних. Його спільника розшукують.