Суспільство

Удар Росії по Харкову: у медзакладах міста перебуває 29 постраждалих

24 Січня 2024 11:31
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ракетний удар

У медзакладах Харкова перебуває 29 поранених від російських ракетних ударів у вівторок, 23 січня.

Про це у середу, 24 січня, заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, наразі у лікарнях знаходяться 14 чоловіків та 15 жінок.

Зазначається, що дві жінки 61 й 46 років, а також 21-річний чоловік зазнали тяжких політравм і наразі перебувають у реанімаційних відділеннях.

Синєгубов зазначив, що діти, які перебували у стаціонарі медзакладу, наразі у задовільному стані та отримують лікування амбулаторно.

Решта постраждалих перебуває у відділеннях хірургії, нейрохірургії, травматології, офтальмології. Вони перебувають у середньому та задовільному станах.

За словами Синєгубова, наразі усім потерпілим надають комплексну медичну допомогу, лікарі забезпечені всім необхідним.


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