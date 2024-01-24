Удар Росії по Харкову: у медзакладах міста перебуває 29 постраждалих

У медзакладах Харкова перебуває 29 поранених від російських ракетних ударів у вівторок, 23 січня.

Про це у середу, 24 січня, заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, наразі у лікарнях знаходяться 14 чоловіків та 15 жінок.

Зазначається, що дві жінки 61 й 46 років, а також 21-річний чоловік зазнали тяжких політравм і наразі перебувають у реанімаційних відділеннях.

Синєгубов зазначив, що діти, які перебували у стаціонарі медзакладу, наразі у задовільному стані та отримують лікування амбулаторно.

Решта постраждалих перебуває у відділеннях хірургії, нейрохірургії, травматології, офтальмології. Вони перебувають у середньому та задовільному станах.

За словами Синєгубова, наразі усім потерпілим надають комплексну медичну допомогу, лікарі забезпечені всім необхідним.