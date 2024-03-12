Удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла

Внаслідок атаки на Кривий Ріг кількість загиблих зросла до трьох. Раніше було відомо про двох загиблих.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він також уточнив, що зросла і кількість поранених — тепер їх 36, з них семеро дітей. За його словами, число потерпілих постійно зростає.

Увечері 12 березня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Близько 18:56 у Кривому Розі пролунав вибух, через що у одній з багатоповерхівок міста почалася пожежа.