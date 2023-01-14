Удар по Дніпру: 5 загиблих, 60 поранених (оновлено)

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив що внаслідок ракетного удару 5 людей загинуло і майже 60 дістали поранень, з них 12 дітей. Найменшому – три роки. Усі діти в лікарні. 9-рiчна дiвчинка тяжка. Усі поранені перебувають у лікарні.

Станом на 19:40 Резніченко повідомив, що кількість поранених зросла до майже 60 осіб, з них 12 дітей. Рятувальна операція триває.

На жаль, пiд уламками зруйнованого будинку ще є люди. Рятувальна операція триває. Підрозділи ДСНС працюють в посиленому режимі. Залучили понад 80 рятувальників та понад 20 одиниць техніки ДСНС.

У свою чергу, мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок влучання цілий район знеструмлено повністю і відключено від систем життєзабезпечення.

Розбір завалів триватиме до ранку. Людей з верхніх поверхів, які опинилися у пастці, знімають кранами. Вони сигналізують ліхтарями та мобільними телефонами.

“Вічна пам’ять усім, чиї життя забрав російський терор! Світ має зупинити це зло. Розбір завалів у Дніпрі триває. Усі служби працюють. Боремось за кожну людину, кожне життя”, – написав Володимир Зеленський.