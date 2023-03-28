УАФ перестала бути клієнтом Joma

У списку клієнтів Joma на сайті компанії відсутня Українська асоціація футболу (УАФ), повідомляється на сайті.

Нагадаємо, на початку березня російський футбольний клуб “Зеніт” представив нову форму, виробником якої є компанія Joma, а в УАФ заявили, що Joma не має відношення до презентації нової ігрової форми пітерського клубу.

З 2017 року Joma є офіційним технічним спонсором збірної України з футболу.

Joma – іспанська компанія, що спеціалізується на випуску спортивного одягу та взуття.

Збірна України продовжує виступати у формі Joma. На сайті УАФ компанія вказана як технічний спонсор.

2021 року перед стартом Євро-2020 Joma представила форму збірної України, на якій була зображена карта України включно з окупованим Кримом, що викликало величезний резонанс у РФ.