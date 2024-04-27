Політика

У ЗСУ спростували інформацію відведення “абрамсів” з поля бою

27 Квітня 2024 15:04
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танки
Морські піхотинці їдуть по ґрунтовій дорозі на своєму основному бойовому танку М1А1 "Абрамс" під час навчань "Репід Трайдент - 2012" / Фото Getty Images

Американські танки Abrams чудово показують себе на полі бою. Україна не збирається їх ховати.

Про це повідомляє пресслужба 47 окремої механізованої бригади у Telegram.

“Танки чудово показують себе на полі бою й ми точно не збираємося ховати від ворога те, що зазвичай примушує ховатися його самого. А тим більше – залишати нашу піхоту без такої потужної вогневої підтримки”, – йдеться у повідомленні.

Українські військові наголошують, що не коментують, з якою метою, куди і що саме перекидають ЗСУ.

Нещодавно інформагенція Associated Press повідомило, що Україна відвела з фронту Abrams. Причиною цього нібито були російські безпілотники, які заважають використанню танків.


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