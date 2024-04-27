У ЗСУ спростували інформацію відведення “абрамсів” з поля бою

Американські танки Abrams чудово показують себе на полі бою. Україна не збирається їх ховати.

Про це повідомляє пресслужба 47 окремої механізованої бригади у Telegram.

“Танки чудово показують себе на полі бою й ми точно не збираємося ховати від ворога те, що зазвичай примушує ховатися його самого. А тим більше – залишати нашу піхоту без такої потужної вогневої підтримки”, – йдеться у повідомленні.

Українські військові наголошують, що не коментують, з якою метою, куди і що саме перекидають ЗСУ.

Нещодавно інформагенція Associated Press повідомило, що Україна відвела з фронту Abrams. Причиною цього нібито були російські безпілотники, які заважають використанню танків.