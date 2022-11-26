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У ЗСУ розповіли, як погода може змінити ситуацію на фронті

26 Листопада 2022 20:16
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зима

Несприятлива погода може значно вплинути на ситуацію на фронті. Особливо складно окупантам буде на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Майбутні погодні умови значно вплинуть на ситуацію на фронті. Ймовірно наступальний рух обох сторін на Сході України дещо сповільниться.

Про це розповів речник Східного угрупування Сергій Череватий в ефірі телемарафону 26 листопада, повідомляє ТСН.

За його словами, важка техніка не пройде, якщо погода погіршиться. Зокрема, сильні дощі, туман і сльота, найімовірніше, пригальмують атаку з обох сторін. Окупантам буде особливо складно на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Череватий пояснює, що колісна техніка не зможе їздити по дорогах і постачати загарбникам все необхідне. Щобільше, якщо погода погіршуватиметься далі, то гусенична техніка, зокрема танки, також не пройдуть.


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