Суспільство

У Запорізькій та Херсонській областях окупанти готують населення до евакуації, – Генштаб

8 Квітня 2023 09:28
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генштаб, окупація, евакуація, крим

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти активізували підготовку з евакуації місцевого населення на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим.

Зокрема, в Мелітополі та Скадовську ворог організував опитування місцевого населення щодо можливої евакуації, йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

В ході опитування перевіряється наявність російського паспорта, прописка та рівень освіти. Відзначається періодичний виїзд автобусів з бажаючими евакуюватися.

Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, окупанти поширюють інформацію, що з кінця квітня розпочнеться примусова евакуація цивільного населення.


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