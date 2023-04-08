У Запорізькій та Херсонській областях окупанти готують населення до евакуації, – Генштаб

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти активізували підготовку з евакуації місцевого населення на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим.

Зокрема, в Мелітополі та Скадовську ворог організував опитування місцевого населення щодо можливої евакуації, йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

В ході опитування перевіряється наявність російського паспорта, прописка та рівень освіти. Відзначається періодичний виїзд автобусів з бажаючими евакуюватися.

Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, окупанти поширюють інформацію, що з кінця квітня розпочнеться примусова евакуація цивільного населення.