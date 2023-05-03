Кримінал

У Запорізькій області загинули менти з Татарстану

3 Травня 2023 18:23
34
читать на русском →
обстріл, Запорізька область

У місті Токмак на окупованій частині Запорізької області України під час обстрілу загинув заступник начальника оперуправління МВС по Казані Марсель Мубаракшин. Також було вбито ще одного поліцейського, двох поранено. Артилерійський удар був завданий по місцевому бару “Лагуна”, де поліцейські відзначали Першотравень.

Видання “Казанський репортер” повідомляє, що всі четверо поліцейських були з Татарстану. Внаслідок обстрілу також було пошкоджено кілька житлових будинків.

Російська сторона стверджує, що обстріли робили Збройні сили України із застосуванням ракетних систем залпового вогню HIMARS. ТАСС із посиланням на представника місцевої адміністрації повідомляє, що в результаті обстрілів Токмака загинули п’ять і поранені п’ятнадцять людей, усі вони – мирні громадяни.

Українські ЗМІ, навпаки, пишуть, що HIMARS вдарили по місцях скупчення російських військовослужбовців та співробітників МВС, і що ЗСУ було наперед відомо, що в барі “Лагуна” відпочивають російські військові та поліцейські.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Травня 2023 19:05
18

Зеленський: Ми не атакували Путіна, він потрібен трибуналу
3 Травня 2023 18:01
35

У Херсоні та області сьогодні загинули 16 мирних жителів
3 Травня 2023 17:49
91

​​Зеленський може скасувати візит до Німеччини
3 Травня 2023 17:26
157

Перша реакція російського істеблішменту на “удар по Кремлю”
3 Травня 2023 15:56
61

Міноборони: ​​”З початку війни не було знищено жодної системи HIMARS”
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Китай и не только: фантастическое голосование в ООН против мордора (подробности)
Юрій ЛУЦЕНКО

Кава у Бахмуті
Александр КИРШ

Украина изменила мир больше, чем распад советской империи
Александр КИРШ

Бай, дед? Э, нет!
Юрий САПРОНОВ

Багато гівна летить на вентилятор
Віталій ПОРТНИКОВ

ЧВК “Вагнер”: от украинского Бахмута до столицы Судана
усі думки