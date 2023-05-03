У Запорізькій області загинули менти з Татарстану

У місті Токмак на окупованій частині Запорізької області України під час обстрілу загинув заступник начальника оперуправління МВС по Казані Марсель Мубаракшин. Також було вбито ще одного поліцейського, двох поранено. Артилерійський удар був завданий по місцевому бару “Лагуна”, де поліцейські відзначали Першотравень.

Видання “Казанський репортер” повідомляє, що всі четверо поліцейських були з Татарстану. Внаслідок обстрілу також було пошкоджено кілька житлових будинків.

Російська сторона стверджує, що обстріли робили Збройні сили України із застосуванням ракетних систем залпового вогню HIMARS. ТАСС із посиланням на представника місцевої адміністрації повідомляє, що в результаті обстрілів Токмака загинули п’ять і поранені п’ятнадцять людей, усі вони – мирні громадяни.

Українські ЗМІ, навпаки, пишуть, що HIMARS вдарили по місцях скупчення російських військовослужбовців та співробітників МВС, і що ЗСУ було наперед відомо, що в барі “Лагуна” відпочивають російські військові та поліцейські.