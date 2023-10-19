У Запоріжжі завершилися пошукові роботи на місці удару по житловому будинку

У Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи у житловому будинку, що зазнав руйнувань внаслідок ворожої ракетної атаки вночі 18 жовтня.

Про це повідомляє пресслжуба МВС.

РФ вдарила по місту ракетами С-300. Одна з них влучила в багатоквартирний будинок, спричинивши руйнування квартир в одному з підʼїздів з 3 до 5 поверху. Пошукова операція тривала понад 20 годин.

Загинули п’ять осіб, ще п’ять травмовані. Рятувальники також виявили під завалами переляканого котика, якого вивільнили та передали господарю.

Робота ускладнювалася постійними повітряним тривогами. Крім того, існувала загроза обвалу конструкцій.

Поліцейські задокументували наслідки збройної агресії рф та зібрали докази воєнного злочину країни-окупанта. Правова кваліфікація події – ч. 1, ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.